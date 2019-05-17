2019-05-17T15:23:15+03:00
Происшествия

Кража на улице Алмазной: житель Воронежской области угнал велосипед ради мечты

Вор следил за своей жертвой, чтобы узнать, где хранится транспорт
Виктор ПАВЛОВ
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Полицейские хмуро рассматривали ворота гаража на улице Алмазной Новой Усмани. Навесной замок был сорван. Из помещения исчез велосипед, который был главным транспортным средством 43-летнего местного жителя. Байк стоил около 20 тысяч рублей.

Сразу выйти на след злоумышленника полицейским не удалось. Но прошел месяц, и подозреваемый попался. 30-летнего мужчину задержали. Во время обыска у него дома нашли тот самый велосипед.

- Задержанный рассказал, что приметил, как потерпевший передвигается на велосипеде по селу и захотел себе такой же. Однако денег не хватало, потому решил совершить хищение, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Он проследил за потерпевшим и узнал, где тот хранит велосипед.

За кражу со взломом мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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