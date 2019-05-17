Кража на улице Алмазной: житель Воронежской области угнал велосипед ради мечты
Полицейские хмуро рассматривали ворота гаража на улице Алмазной Новой Усмани. Навесной замок был сорван. Из помещения исчез велосипед, который был главным транспортным средством 43-летнего местного жителя. Байк стоил около 20 тысяч рублей.
Сразу выйти на след злоумышленника полицейским не удалось. Но прошел месяц, и подозреваемый попался. 30-летнего мужчину задержали. Во время обыска у него дома нашли тот самый велосипед.
- Задержанный рассказал, что приметил, как потерпевший передвигается на велосипеде по селу и захотел себе такой же. Однако денег не хватало, потому решил совершить хищение, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Он проследил за потерпевшим и узнал, где тот хранит велосипед.
За кражу со взломом мужчине грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU