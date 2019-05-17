Мэр Воронежа в 2018 году заработал 4,22 миллиона рублей
Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин отчитался о доходах за 2018 год. Мэр заработал за этот период 4,225 миллиона рублей. В 2017 году в свою бытность заместителем главы администрации Кстенин продекларировал доход в 3,3 миллиона. Таким образом, официально показанное благосостояние градоначальника увеличилось достаточно солидно. Почти на миллион.
С другой стороны, недвижимости у Вадима Кстенина, согласно декларации, как не было, так и нет. Все находится только в пользовании мэра - квартира площадью 80 квадратных метров и жилое помещение площадью 93,5 «квадратов» (наравне с женой).
Зато супруга Кстенина записана владелицей той самой квартиры 80 кв.м., а также гаража площадью 45,3 кв.м. и двумя земельными участками – по тысяче «квадратов» каждый. А вот по деньгам у жены мэра все не так хорошо – в 2018 году она заработала 556 тысяч рублей.
Машин, если верить декларации, у супругов Кстениных нет.
ИСТОЧНИК KP.RU