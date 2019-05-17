2019-05-17T15:18:26+03:00
Общество

Мэр Воронежа в 2018 году заработал 4,22 миллиона рублей

Это почти на миллион больше, чем в 2017-м
Юрий КОЗЛОВ
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Вадим Кстенин за год прилично разбогател, но недвижимостью и машиной не обзавелся. Так говорится в декларации.Вадим Кстенин за год прилично разбогател, но недвижимостью и машиной не обзавелся. Так говорится в декларации.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин отчитался о доходах за 2018 год. Мэр заработал за этот период 4,225 миллиона рублей. В 2017 году в свою бытность заместителем главы администрации Кстенин продекларировал доход в 3,3 миллиона. Таким образом, официально показанное благосостояние градоначальника увеличилось достаточно солидно. Почти на миллион.

С другой стороны, недвижимости у Вадима Кстенина, согласно декларации, как не было, так и нет. Все находится только в пользовании мэра - квартира площадью 80 квадратных метров и жилое помещение площадью 93,5 «квадратов» (наравне с женой).

Зато супруга Кстенина записана владелицей той самой квартиры 80 кв.м., а также гаража площадью 45,3 кв.м. и двумя земельными участками – по тысяче «квадратов» каждый. А вот по деньгам у жены мэра все не так хорошо – в 2018 году она заработала 556 тысяч рублей.

Машин, если верить декларации, у супругов Кстениных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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