2019-05-17T15:18:10+03:00
Общество

Житель Коминтерновского района Воронежа попросил убрать забор, создающий угрозу пешеходам

Этот и другие вопросы решили в общественной приемной губернатора
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежец Алексей Шляев пришел на прием в общественную приемную губернатора в управе Коминтерновского района с просьбой демонтировать металлопрофильный забор, ярмарочной площадки вдоль дома №26 по улице 60 Армии. Из-за этого ограждения, по словам горожанина, посетители торговых рядов , выходя, не видят дороги и могут попасть под колеса проезжающих машин. В управе пообещали в ближайшее время заменить непрозрачный забор на прозрачное ограждение.

Нина Лопатина с улицы Карпинского, 62 пожаловалась на то, что из-за уклона дождевые воды заливают ее подъезд. Чиновники пообещали помочь с обустройством водоотводного валика.

Также горожане обсудили с чиновниками управы вопросы обеспечения транспортной доступности жителей Коминтерновского района при заключении контрактов с перевозчиками в 2020 году и тему благоустройства памятных мест в рамках празднования 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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