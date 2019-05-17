2019-05-17T14:33:18+03:00
Общество

Воронежцев ждут облачные и теплые выходные

Воздух в воскресенье прогреется до 22 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Теплая и сухая погода продлится еще неделю.Теплая и сухая погода продлится еще неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежском гидрометцентре поделились прогнозом на ближайшую неделю.

- В выходные наша область будет еще находиться во власти антициклона с центром в Скандинавии. Потом он понемногу будет уходить на восток, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского Гидрометцентра. – Погода при этом сначала сильно не изменится, только ночью будет потеплее. А вот в следующую пятницу, 24 мая, по предварительным данным, придет циклон, и снова польет дождь.

В субботу, 18 мая, синоптики обещают ясную лунную ночь при +8 градусов, днем на солнце будут набегать облака, а температура поднимется до +21.

В воскресенье, 19 мая, ночь по погоде будет такой же, что и сутками ранее. Днем будет чуть теплее, чем 18 мая - +22 градуса.

В понедельник, 20 мая, ночью погода опять не изменится, да и днем она будет такой же, что и 19 мая. А вот во вторник, 21 мая, юго-восточный ветер принесет с собой уже практически летнее тепло. Ночью будет пасмурно при +12 градусах, днем при переменной облачности воздух прогреется до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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