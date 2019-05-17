Ретро-внедорожник врезался в автовышку в Воронеже: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-17T14:11:47+03:00

Она была за рулем ГАЗ-69

Изменить размер текста: A A

Сразу три автомобиля столкнулись в четверг, 16 мая, на улице Менделеева. Есть пострадавшая. Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.

Ретро-внедорожник ГАЗ-69, за рулем которого была 42-летняя женщина, ехал со стороны улицы Ростовской в сторону улицы Лебедева. Одновременно со стороны Лебедева в сторону Ильюшина двигалась автовышка на базе грузовика ГАЗ. За рулем был 35-летний мужчина. По неизвестной пока причине произошло столкновение. После удара автовышку отбросило на соседний автомобиль "Фольксваген-Джетта".

- Женщину-водителя ГАЗ-69 доставили в больницу, у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, - сообщили в Госавтоинспекция. - По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ также напомнили о необходимости соблюдать правила движения и быть максимально внимательным на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU