2019-05-17T14:11:47+03:00
Происшествия

Ретро-внедорожник врезался в автовышку в Воронеже: пострадала женщина

Она была за рулем ГАЗ-69
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: "Аварии ДТП Воронежа".Фото: "Аварии ДТП Воронежа".
Изменить размер текста:

Сразу три автомобиля столкнулись в четверг, 16 мая, на улице Менделеева. Есть пострадавшая. Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.

Ретро-внедорожник ГАЗ-69, за рулем которого была 42-летняя женщина, ехал со стороны улицы Ростовской в сторону улицы Лебедева. Одновременно со стороны Лебедева в сторону Ильюшина двигалась автовышка на базе грузовика ГАЗ. За рулем был 35-летний мужчина. По неизвестной пока причине произошло столкновение. После удара автовышку отбросило на соседний автомобиль "Фольксваген-Джетта".

- Женщину-водителя ГАЗ-69 доставили в больницу, у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, - сообщили в Госавтоинспекция. - По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ также напомнили о необходимости соблюдать правила движения и быть максимально внимательным на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
В Воронеже разоблачили гендиректора фирмы, отобравшего у федеральной казны 13 миллионов
Воронежская облдума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Кража на улице Алмазной: житель Воронежской области угнал велосипед ради мечты
Мэр Воронежа в 2018 году заработал 4,22 миллиона рублей
Житель Коминтерновского района Воронежа попросил убрать забор, создающий угрозу пешеходам
Жительница Воронежской области купила боевой пистолет с глушителем для самообороны
В Воронеже застройщику не удалось отстоять в суде офис на Пушкинской
Воронежцев ждут облачные и теплые выходные
Тепловики разъяснили, почему воронежцы получили большие счета за отопление в апреле
Девушка из Воронежской области случайно нашла наркотики и попала под суд
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
В Воронежской области факт рождения 16-летней девушки доказали через суд
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Воронежские поисковики рассказали, как спасли рыбака от гибели
В Воронежской области за смерть пациента хирург заплатит 400 тысяч рублей
Воронежский заповедник поделился видео диких зверей на водопое
Павловск обрел «якорь»