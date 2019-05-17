В Воронежской области факт рождения 16-летней девушки доказали через суд

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-17T13:55:25+03:00

До этого у нее не было никаких документов, подтверждающих, что она живет на белом свете

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Подходит к концу сюрреалистическая история с 16-летней девушкой, жившей в Бобровском районе без всяких документов. Дело в том, что ее мать почему-то не захотела никак засвидетельствовать тот факт, что у нее появилась дочка. Девочка до десяти лет не ходила в школу, ее туда все-таки приняли при предъявлении медицинского заключения о рождении. Педагоги требовали от матери, чтобы она оформила необходимые бумаги. Но женщина почему-то собралась сделать это только, когда дочке уже исполнилось 16 лет, - пора было получать паспорт. Однако теперь уже чиновников не удовлетворили документы, предоставленные матерью, и заявили, что свидетельства о рождении оформлять не будут.

В итоге странной ситуацией заинтересовались сотрудники прокуратуры и подали иск, чтобы девочке все-таки дали бумагу, свидетельствующую, что она живет на белом свете. Бобровский районный суд установил факт рождения девушки в 2002 году, руководствуясь заключением проведенной генетической экспертизы.

Решение суда вступит в законную силу через месяц. Прокурор Бобровского района взял на контроль получение девушкой свидетельства о рождении и паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU