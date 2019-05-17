2019-05-17T13:22:27+03:00
Общество

Воронежские поисковики рассказали, как спасли рыбака от гибели

Мужчина долгое время пролежал в траве в тяжелом состоянии
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Представители поискового отряда "Лиза Алерт" спасли рыбака, пропавшего 14 мая в Лисках. 15 мая они начали прочесывать берег Дона. Во время общения с другими рыбаками получили информацию, что похожего по описанию мужчину видели в конкретном месте. В итоге поисковики увидели пропавшего. Оказалось, что он лежал в высокой траве, в скрытом со стороны тропы месте. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии.

- После общения с EДДС было принято решение о самостоятельной эвакуации силами наших поисковиков. В момент прибытия на место, указанное для встречи со скорой, к ужасу констатируем ее отсутствие. Счет идет на секунды! Всего пять километров до ближайшей больницы! - поделились поисковики.

В итоге мужчину решили доставить своими силами. Его передали медикам местной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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