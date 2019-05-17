Воронежские поисковики рассказали, как спасли рыбака от гибели

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-17T13:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" спасли рыбака, пропавшего 14 мая в Лисках. 15 мая они начали прочесывать берег Дона. Во время общения с другими рыбаками получили информацию, что похожего по описанию мужчину видели в конкретном месте. В итоге поисковики увидели пропавшего. Оказалось, что он лежал в высокой траве, в скрытом со стороны тропы месте. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии.

- После общения с EДДС было принято решение о самостоятельной эвакуации силами наших поисковиков. В момент прибытия на место, указанное для встречи со скорой, к ужасу констатируем ее отсутствие. Счет идет на секунды! Всего пять километров до ближайшей больницы! - поделились поисковики.

В итоге мужчину решили доставить своими силами. Его передали медикам местной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU