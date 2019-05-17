В Воронежской области за смерть пациента хирург заплатит 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-17T16:06:41+03:00

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В суде вынесли приговор по громкому делу 36-летнего хирурга Россошанской районной больницы. Мужчину обвиняли по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным следствия, 5 ноября 2017 года в девять часов вечера в районную больницу привезли 55-летнего мужчину с жалобами на боли в животе, тошнотой и рвотой. Лечащим врачом назначили того самого хирурга. Врач поставил неправильный диагноз. Вместо того, чтобы сразу отправить больного с перитонитом на операционный стол, хирургическое вмешательство решил сделать только через два дня. К тому времени положение пациента было уже безнадежным. 08 ноября 2017 года он умер в отделении анестезиологии и реанимации от язвы желудка, осложнившейся фиброзно-гнойным перитонита и эндотоксическим шоком.

Суд приговорил врачу к двум годам ограничения свободы (надо время от времени ходить отмечаться в правоохранительные органы). Также ему на год запретили работать врачом. Хирург также обязан заплатить родственнице умершего мужчины 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Впрочем, врач может обжаловать приговор в течение десяти дней. Равно как и родные мужчины, если они будут не удовлетворены мягкостью судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU