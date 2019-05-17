Воронежский заповедник поделился видео диких зверей на водопое

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-17T13:00:46+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника выложили в свою соцсеть видео, на котором запечатлены дикие животные, пришедшие на водопой. В объектив сначала попал лось, потом мелькнул косуленок, снова возник сохатый, по-хозяйски зашел в воду, поплескался и вышел. Затем видеокамеры поймала пугливую косулю. Она осторожно щипала травку и тревожно оглядывалась, как будто чувствовала, что ее снимают. В конце концов желание пить пересилило, и она пошла в воде.

В комментарии к видео работники заповедника сообщили, что как раз в это время года лось отращивает новые рога. А косули заканчивают подготовку к лету – одеваются в новую рыжую шерстку, появляющуюся после линьки.

Автор видео: Александр Мишин.

Май. Водопой диких зверей.Берег речки преобразился, за половину месяца разрослась зелень. Меняются и звери, лось отращивает новые рога, а косули завершили линьку и оделись в летнюю рыжую шёрстку. Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU