Павловск обрел «якорь»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-17T12:47:13+03:00

Здесь начали строить мясоперерабатывающий завод, который через два года станет основным резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

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Кроме того, под Павловском все та же компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию крупный комбикормовый завод.

Запуск предприятия, а также закладка символического камня, давшая старт строительству завода в ТОСЭР, состоялись в минувшую среду, 15 мая. В этих церемониях приняли участие губернатор Александр Гусев, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, а также ряд руководителей государственных ведомств из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU