2019-05-17T11:57:36+03:00
Общество

В Воронеже пройдет благотворительный велозабег в помощь онкобольным детям

Участники прокатятся 25 мая от квартала "Олимпийский" до Центрального парка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 мая в Воронеже пройдет благотворительный велозабег. Участники соберут средства на помощь детям, болеющим онкологическими заболеваниями, которые в течении болезни не могут заниматься физической нагрузкой. Такой велозабег проходит третий год подряд и приобретает все большую масштабность.

- Наша цель - объединить людей, любящих активный образ жизни и неравнодушных к социально значимым проблемам города. Благотворительное пожертвование за участие - от 300 рублей. Все собранные средства будут отправлены на помощь детям, проходящим лечение от онкологических заболеваний, которых поддерживает фонд «ДоброСвет».

Участвовать можно как индивидуально, так целой командой от организации, компанией друзей, семьей, - сообщили организаторы.

Сбор участников 25 мая в 11.00 в ЖК «Олимпийский». Финишировать велосипедисты будут в Центральном парке (экс-«Динамо»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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