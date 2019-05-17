2019-05-17T11:38:26+03:00
Происшествия

Пенсионер из Воронежской области не признавался, откуда в его доме взялось тело с ножевыми ранениями

Он утверждал, что впервые видит погибшего
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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64-летнего жителя города Поворино обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области.

23 февраля к мужчине пришел в гости 57-летний знакомый, оба хорошенько выпили. Товарищ в какой-то момент перешел на оскорбления, начал хватать хозяина дома за шею. Реакция пенсионера была более чем жесткой: он схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Тот скончался на месте происшествия.

- Первоначально 64-летний хозяин домовладения пояснял, что не знает погибшего и не понимает, как убитый мужчина оказался в его доме. Рассказал, что он проснулся в ночь с 23 на 24 февраля и, обнаружив тело неизвестного, сразу же сообщил в правоохранительные органы, - комментируют следователи.

Однако дальнейшие следственные действия показали, что виновен именно он. Пенсионер во всем признался. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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