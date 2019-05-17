2019-05-17T11:25:29+03:00
Авто

Воронежские ветераны боевых действий и владельцы электромобилей могут получить бесплатные парковочные разрешения

Расширилось число льготных категорий
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Электромобили будут стоять бесплатно.Электромобили будут стоять бесплатно.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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C 17 мая расширилось число категорий граждан, которые могут оформить льготное парковочное разрешение. Речь идет о ветеранах боевых действий, а также о собственниках электромобилей. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Законодательные изменения были анонсированы несколько месяцев назад, но только сейчас вступили в силу.

- Для получения льготного разрешения нужно обратиться в "Центр организации дорожного движения" (ул. Пирогова, 87, запись по телефону: 8 (473) 257-67-00). Вскоре заявки на получение можно будет подавать через портал государственных услуг, - отметили в городской администрации.

На сегодня получать льготные парковочные разрешения могут инвалиды, а также те, кто их сопровождает, участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, а также многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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