2019-05-16T20:32:30+03:00
Происшествия

25-летний воронежец за сутки совершил сразу пять преступлений

Силовики возбудили уголовные дела по факту краж, поджога и неправомерного завладения авто
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25-летний воронежец за сутки совершил сразу пять преступлений. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ночь на 29 апреля 45-летний житель областного центра позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что его «пятерка» горит.

Правоохранители выехали на место и, со слов потерпевшего, выяснили, что машина была припаркована у многоэтажки на улице 45 Стрелковой дивизии. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом и установили личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 25-летний воронежец.

После задержания молодой человек рассказал, что выпивал, а потом решил угнать авто. Вскрыл дверь отверткой, отогнал машину в соседний двор и похитил аккумулятор. После подозреваемый поджег машину, чтобы скрыть улики. По факту неправомерного завладения автомобилем, кражи и поджога правоохранители возбудили уголовные дела. А вскоре полицейские установили причастность воронежца к еще двум кражам.

За несколько часов до поджога он забрался в ВАЗ-2121, который стоял открытым на той же улице, и похитил инструменты общей стоимостью около 10 000 рублей. Затем разбил боковое стекло в «восьмерке» и похитил микроволновку с электрочайником. По фактам краж также возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Платные парковки в Воронеже начали переименовывать
В Воронеже на 60 суток приостановили работу еще одного киоска с шаурмой
За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса
Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»
Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам
ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына
В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми
Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 - начале 2020 года
В воронежский «Буран» пришли еще четыре игрока
Во дворе воронежской 16-этажки нашли тело 24-летнего парня
В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе
В СК на транспорте назвали предварительную причину падения вертолета в Воронежской области
Назначили главу контрольно-счетной палаты Воронежской области
В Коминтерновском районе Воронежа зацвели клумбы, рынки и даже остановки
В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором
Открыли первый в Воронеже памятник военным врачам
Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
В Воронежской области от удара молнии сгорел дом
На премию имени Столля претендуют 18 воронежских предпринимателей
В Воронеже поймали вора, стащившего у беспечного продавца на рынке 23 тыс рублей
Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги
В Воронеже разыскивают бандита, который может вывести на заказчиков убийства следователя по особо важным делам
Сотрудники военного госпиталя в Воронежской области получили зарплату через суд
В Воронежской области бешенство животных сократилось в четыре раза
В Воронежской области юноша зарезал отбившего у него девушку мужчину и бросил тело в воду
"Соколы России" покажут высший пилотаж над Адмиралтейской площадью Воронежа
Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства