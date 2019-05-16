16 Май 20:21 2019-05-16T20:32:30+03:00

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25-летний воронежец за сутки совершил сразу пять преступлений. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ночь на 29 апреля 45-летний житель областного центра позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что его «пятерка» горит.

Правоохранители выехали на место и, со слов потерпевшего, выяснили, что машина была припаркована у многоэтажки на улице 45 Стрелковой дивизии. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом и установили личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 25-летний воронежец.

После задержания молодой человек рассказал, что выпивал, а потом решил угнать авто. Вскрыл дверь отверткой, отогнал машину в соседний двор и похитил аккумулятор. После подозреваемый поджег машину, чтобы скрыть улики. По факту неправомерного завладения автомобилем, кражи и поджога правоохранители возбудили уголовные дела. А вскоре полицейские установили причастность воронежца к еще двум кражам.

За несколько часов до поджога он забрался в ВАЗ-2121, который стоял открытым на той же улице, и похитил инструменты общей стоимостью около 10 000 рублей. Затем разбил боковое стекло в «восьмерке» и похитил микроволновку с электрочайником. По фактам краж также возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU