За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса

16 Май 19:25 2019-05-16T19:25:50+03:00

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В Воронежской области посадили более 1,5 тысяч гектаров нового леса. Как сообщила пресс-служба облправительства, это 91% от запланированного годового объема - 1 725 га. Оставшиеся 153 - высадят осенью.

За март-апрель в регионе появилось более шести миллионов сеянцев хвойных и лиственных пород, а также свыше 20 тонн желудей дуба. Максимальный объем работ провели в Давыдовском, Донском, Новоусманском и Бутурлиновском лесничествах.

Напомним, лесовосстановление является основным блоком нацпроекта «Экология» и будет реализовываться в области с 2019 по 2024 годы. В рамках этих работ запланировано увеличение объемов возрожденных лесов с 1,5 тыс. гектаров на старте проекта - до 2,3 тыс. гектаров через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU