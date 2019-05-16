Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»

16 Май 18:35 2019-05-16T18:41:47+03:00

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Александр Дремух, автор и ведущий программы «Вертолет над Воронежем», прокомментировал аварию с Robinson R44. Напомним, ЧП случилось 16 мая в буквально в трех километрах от села Круглое Каширского района. Как сообщили следователи, 51-летний пилот пытался избежать столкновения с проводами линий электропередачи и выполнил отворот вправо со снижением. В результате вертолет попал в неуправляемое вращение и совершил жесткую посадку с опрокидыванием. Пилот находился в кабине один, по официальным данным, он не пострадал.

фото с мечта ЧП.

- На самом деле столкновение с проводами достаточно частая тема, особенно в городских условиях. Ничего сверхъестественного в этом нет. Была информация, что даже шеф-пилот компании Robinson Helicopter несколько раз совершал столкновение с проводами. Хотя является профессионалом высочайшего класса. Обычно такие случаи имеют тяжелые последствия: машина и экипаж разбиваются. Потому что средства управления выходят из строя, и вертолет не может, как при отказе двигателя, совершить посадку. Тот факт, что в данном случае все закончилось хорошо, говорит о мастерстве летчика и надежности техники. Это то, что можно сказать предварительно, исходя из официальной информации, - пояснил эксперт «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/709123" frameborder="0"></iframe> Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.

Также Александр Дремух отметил, что ЧП с вертолетами в Воронежской области нельзя назвать частыми.

- ДТП на дороге случаются каждый день, погибают люди. А здесь раз в несколько лет - нештатная ситуация. Бывают случаи, которых невозможно избежать. Например, как при ходьбе человек за всю жизнь не может ни разу не упасть, тоже самое с вертолетами. Вопрос последствий. Нужно просто хорошо готовиться к полетам, быть внимательным: не все провода отмечены на картах, и избегать необдуманных действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU