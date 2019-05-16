В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына

16 Май 17:57 2019-05-16T17:58:05+03:00

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Новохоперские полицейские возбудили уголовное дело в отношении безработной 40-летней жительницы поселка Елань-Коленовский. К стражам порядка обратились ее соседи. Они просили разобраться с мамой, постоянно жестоко наказывавшей трехлетнего сына.

Во время проверки обращения полицейские выяснили, что женщина живет с гражданским мужем и тремя детьми – 2-летней дочерью и двумя сыновьями – 3 и 13 лет. Семья никакого дохода не имела, кроме детских пособий. К старшему мальчику и девочке у мамы претензий не было. А вот младшего сына она считала балованным. По мнению женщины, он мешал ей отдыхать с пьяными компаниями, которые частенько собирались у ее дома. За это мамаша часто била ребенка. На теле мальчика обнаружили много синяков. С 2018 года семью поставили на учет в отделении по делам несовершеннолетних как находящуюся в социально опасном положении.

В итоге за побои сына женщина будет отвечать по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней – три годы тюрьмы. Увидев, какой оборот принимает дело, женщина на словах раскаялась, признала свою вину в избиениях мальчика и пообещала бросить пить и стараться найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU