Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам

16 Май 18:24 2019-05-16T18:24:15+03:00

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С 18 по 22 мая форум имени Столля проведет традиционные экскурсии по «столлевским» местам, в рамках которых желающим расскажут историю развития предпринимательства в Воронеже и покажут достопримечательности, связанные с биографией выдающегося воронежского бизнесмена и мецената Вильгельма Столля. Запланировано пять экскурсий, которые можно посетить бесплатно.

18 мая в 9.30 от Дома губернатора стартует экскурсия «Станция Графская - в гостях у Столля». За пять часов экскурсовод: Владислав Безрядин, хранитель семейного архива Вильгельма Столля, проведет воронежцев по нескольким памятным местам: захоронению Столля в поселке Толши, даче Столля, краеведческому музею школы N 24 имени Столля на станции Графская.

19 и 20 мая в 19.00 от памятника Никитину стартует экскурсия «Улицы предпринимателей» - по Пушкинской (Большой Купеческой) до цирка - с краеведом Ольгой Рудевой. Она расскажет и покажет, что напоминает сегодня о благотворительности воронежских предпринимателей XIX - начала XX веков, о традициях, личностях, сохранившихся зданиях.

21 мая в 19.00 от памятника Никитину начнется экскурсия «Вильгельм Столль и его окружение». Ольга Рудева расскажет о Вильгельме Столле и его близких и коллегах. В программу входит чаепитие в лютеранской кирхе, просмотр фильма.

22 мая в 18.00 от «Никитинки» стартует экскурсия «Воронеж: Точки притяжения». Экскурсовод Анна Марстерс отправится с желающими в городское пешее путешествие по историческому центру Воронежа. За полтора часа вы узнаете о защитной крепости, корабельной верфи, старейших монастырях и их подворьях, мануфактурах, ремесленных слободах, железнодорожных мастерских, заводах и фабриках, которые были мощными катализаторами воронежской экономики, а некоторые несли градообразующую функцию. Речь будет также идти о некоторых видных деятелях и предпринимателях старого Воронежа.

Напомним, форум имени Столля в этом году пройдет 23 и 24 мая. По прогнозам организатором, смотр соберет более 2000 предпринимателей, в программе выступят более 50 спикеров.

ИСТОЧНИК KP.RU