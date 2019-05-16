Назначили главу контрольно-счетной палаты Воронежской области

16 Май 15:49 2019-05-16T15:49:36+03:00

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Игорь Селютин возглавил областную Контрольно-счетную палату - его кандидатуру 16 мая утвердили депутаты Воронежской облдумы. До этого назначения 49-летний Игорь Селютин был руководителем регионального контрольного управления правительства Воронежской области, занимая должность с ноября 2016 года.

Напомним, пост председателя КСП Воронежской области освободился в конце марта, когда его покинул Вячеслав Олемской.

ИСТОЧНИК KP.RU