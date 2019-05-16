В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором

16 Май 15:34 2019-05-16T15:34:23+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Калаче полицию вызвали в больницу: в приемное отделение привезли 47-летнего мужчину с множественными травмами.

Оперативники выяснили, что вечером потерпевший выпивал дома с 39-летним приятелем, неоднократно судимым. Как водится, за бутылкой мужчины поругались, дело дошло до драки. Сначала гость ударил хозяина кулаком, а затем схватил топор и продолжил бить им потерпевшего по голове и туловищу, а потом сбежал.

Теперь подозреваемому за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU