В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Калаче полицию вызвали в больницу: в приемное отделение привезли 47-летнего мужчину с множественными травмами.
Оперативники выяснили, что вечером потерпевший выпивал дома с 39-летним приятелем, неоднократно судимым. Как водится, за бутылкой мужчины поругались, дело дошло до драки. Сначала гость ударил хозяина кулаком, а затем схватил топор и продолжил бить им потерпевшего по голове и туловищу, а потом сбежал.
Теперь подозреваемому за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU