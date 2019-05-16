Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-16T13:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Воронежской области стал вакантным пост главы департамента предпринимательства и торговли. Галина Абричкина ушла с руководящей работы по собственному желанию. Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Абричкиной от должности руководителя департамента предпринимательства и торговли с 16 мая.

По слухам, Галина Борисовна решила вернуться в банковскую сферу. В правительстве Воронежской области она работала с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU