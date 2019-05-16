Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства
Галина Абричкина ушла по собственному желанию
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В правительстве Воронежской области стал вакантным пост главы департамента предпринимательства и торговли. Галина Абричкина ушла с руководящей работы по собственному желанию. Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Абричкиной от должности руководителя департамента предпринимательства и торговли с 16 мая.
По слухам, Галина Борисовна решила вернуться в банковскую сферу. В правительстве Воронежской области она работала с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU