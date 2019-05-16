2019-05-16T12:49:26+03:00
Звезды

Ольховатцы покажут воронежцам свою культуру

Пройдет очередная программа Дней культуры районов области
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 мая в Центральном парке пройдут Дни культуры районов Воронежской области. На этот раз жителей столицы Черноземья со своими культурными кодами познакомят ольховатцы.

С 13.00 часов в Центральном парке развернется выставка-ярмарка, на которой горожане смогут познакомиться с работами ольховатских мастеров. Для детворы заработает игровая площадка.

А в 14.00 зрителей пригласят на концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей Ольховатского района в Зеленый театр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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