Ольховатцы покажут воронежцам свою культуру
Пройдет очередная программа Дней культуры районов области
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 мая в Центральном парке пройдут Дни культуры районов Воронежской области. На этот раз жителей столицы Черноземья со своими культурными кодами познакомят ольховатцы.
С 13.00 часов в Центральном парке развернется выставка-ярмарка, на которой горожане смогут познакомиться с работами ольховатских мастеров. Для детворы заработает игровая площадка.
А в 14.00 зрителей пригласят на концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей Ольховатского района в Зеленый театр.
ИСТОЧНИК KP.RU