Под Воронежем грузовик насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-16T14:45:13+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Трагедия произошла в восемь часов утра в Рамонском районе

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Следователи и полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП на 5 километре трассы А-134 в Рамонском районе.

По предварительной информации, в четверг, 16 мая, в 8.10 36-летний водитель, житель Калужской области, управляя рефрижератором «Хендай» двигался со стороны Москвы в направлении Воронежа и совершил наезд на пешехода. 71-летний житель Рамонского района получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Полицейские не уточняют, где в момент аварии находился пенсионер: переходил улицу или шел по обочине дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU