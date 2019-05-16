Новым главным тренером воронежского «Бурана» стал специалист из сборной России

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-16T12:03:44+03:00

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«Буран» подписал контракт с новым главным тренером. Им стал 47-летний Алексей Ярушкин. До недавнего времени он был старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). Вообще у Ярушкина уже достаточно богатый опыт. Он был главным тренером клубов «Витязь-2» Чехов, «Витязь» Подольск (КХЛ), «Русские Витязи» Чехов (МХЛ), «Атланты» Мытищи (МХЛ), МХК «Спартак» (МХЛ), «Химик» Воскресенск (ВХЛ), «Спартак» Москва (КХЛ), а также тренером СКА Санкт-Петербург (КХЛ). Прежний наставник «Бурана» покинул клуб сразу после того, как истек шефский договор с московским «Динамо», в структуре которого он работал. Контракт с Александром Трофимовым истек 30 апреля и продлевать его не стали.

Назначение нового главного тренера прокомментировал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков:

- Мы довольно долго занимались поисками главного тренера, перебрали много кандидатур, проводили собеседования. Почему выбрали именно Алексея Ярушкина? Во-первых, это человек с опытом, который на тренерском поприще работает уже 20 лет. Нас еще подкупило то, что он рвется в бой и подходит к делу с огромным энтузиазмом. Видно, что, занимаясь сборной, он очень соскучился по клубной работе. Его команды играют в современный, агрессивный хоккей, с давлением на каждом участке поля. Это как раз то, чего мы искали.

- По ходу селекции вы согласовывали с Алексеем Анатольевичем игроков?

- Да, конечно. Считаю, что мы взяли качественных взрослых ребят. При этом не стали гнаться за какими-то именами, как в том году, ждать игроков из КХЛ, которые бы временно затыкали нам дыры в составе. Мы взяли людей на полноценные контракты и рассчитываем на то, что они проведут с нами весь сезон, поведут других ребят за собой и создадут хороший боеспособный коллектив.

Довольны всеми подписаниями на сегодняшний день. Плюс мы возлагаем надежды на ребят, которых мы просматривали – Сергушкина, Антипова, Цыганова, Лукошина. Они должны помогать старшим партнерам, активно включаться в работу и с желанием рваться в бой. На бумаге у нас получилась хорошая, рабочая команда. Нам осталось закрыть только несколько позиций. Может быть, это получится сделать во время предсезонки, может, мы будем делать это по ходу сезона… Это будут точечные подписания.

Нам нужен результат и боеспособная команда, и неважно, какие игроки там будут – ярославские, воронежские или тюменские. Уже точно не продолжат выступление за «Буран» Валерий Суховерхов, Максим Пушкарский и Александр Буйницкий. Статистика этих воронежских игроков, к сожалению, говорит сама за себя.

ИСТОЧНИК KP.RU