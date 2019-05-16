В Воронеже из окна третьего этажа выпал двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-16T11:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 15 мая из окна, расположенного на третьем этаже дома в Советском районе Воронежа, выпал двухлетний мальчик. Как рассказали в пресс-службе СУСК, по предварительным данным, в момент ЧП в квартире находилась мама с четырьмя детьми. Пока женщина отлучилась на кухню, один из детей зашел в родительскую спальню, где было открыто окно с москитной сеткой. Малыш быстро забрался на диван, а оттуда – на подоконник. Облокотившись на сетку, ребенок выпал из окна и получил различные травмы. Его госпитализировали.

- Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит, - отметили в СУСК по Воронежской области. - В рамках доследственной проверки выполняется весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи напоминают о мерах предупреждения детского травматизма в летний период и просят родителей малолетних детей более внимательно следить за ними, не оставлять без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU