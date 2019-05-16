Воронежская пенсионерка "одолжила" мошенникам 200 тысяч

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-16T11:18:04+03:00

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73-летняя жительница Железнодорожного района попалась на уловку мошенников. Как рассказала потерпевшая полицейским, на улице к ней подошли двое мужчин. Они рассказали, что их друг попал в больницу и на лечение ему требуются деньги. Но у них якобы в настоящее время нет нужной суммы, но она появится в ближайшее время. Вызвав в пенсионерке сочувствие, неизвестные попросили занять им 200 тысяч «до получки».

Женщина согласилась, но при условии, что она тоже поедет с ними в больницу к другу, чтобы убедиться в правите их слов. По пути женщина попросила остановить ей у магазина. Пока пенсионерка совершала покупки, злоумышленники скрылись восвояси.

Полицейские возбудили по факту уголовное дело по статье «мошенничество» и ищут злоумышленников. Другим же жителям региона правоохранители в который раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, тщательно проверять всю поступающую информацию, быть внимательными при передачи денежных средств неизвестным лицам, а также совершении сомнительных финансовых операций.

ИСТОЧНИК KP.RU