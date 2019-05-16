Воронежская семья получила орден «Родительская слава»
В Международный день семьи, 15 мая, заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев вручил воронежской семье Абакумовых орден «Родительская слава». В семье Александра и Ирины воспитываются десять детей, поровну дочерей и сыновей, в возрасте от 4 до 27 лет. Александр - православный священник, служит в храме во имя св. апостола Андрея Первозванного в Воронеже, а его супруга Ирина – медсестра на станции переливания крови. Получить награду семья приехала почти в полном составе. Только один из сыновей, который учится в военном вузе, не смог присутствовать на встрече.
- Указ о награждении многодетной семьи Абакумовых орденом «Родительская слава» подписал Президент РФ Владимир Путин, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Орден учрежден в 2008 году и вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Сегодня такую награду имеют 385 семей в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU