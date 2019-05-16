Воронежская семья получила орден «Родительская слава»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-16T10:52:45+03:00

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В Международный день семьи, 15 мая, заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев вручил воронежской семье Абакумовых орден «Родительская слава». В семье Александра и Ирины воспитываются десять детей, поровну дочерей и сыновей, в возрасте от 4 до 27 лет. Александр - православный священник, служит в храме во имя св. апостола Андрея Первозванного в Воронеже, а его супруга Ирина – медсестра на станции переливания крови. Получить награду семья приехала почти в полном составе. Только один из сыновей, который учится в военном вузе, не смог присутствовать на встрече.

- Указ о награждении многодетной семьи Абакумовых орденом «Родительская слава» подписал Президент РФ Владимир Путин, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Орден учрежден в 2008 году и вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Сегодня такую награду имеют 385 семей в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU