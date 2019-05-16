2019-05-16T12:18:39+03:00
Общество

Воронежцы пришли в шок от трупа, который везли на багажнике «Волги»

Таким образом тело самоубийцы доставили на вскрытие из района
Ирина КАЗАНИНА
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фото из сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"фото из сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"
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Один из воронежцев, стоя на светофоре на перекрестке улиц Димитрова и Ленинского проспекта, заметил на багажнике впереди стоящей «Волги» мешок … с торчащими из него мужскими ногами в носках. Шокированный очевидец сфотографировал авто и выложил фотографию на всеобщее обозрение в интернет.

Поначалу воронежцы в комментариях выразили недоверие и предположили, что это либо чей-то неудачный розыгрыш, либо в мешке просто манекен. Но действительность оказалась куда суровее.

Как подтвердили в полиции, в мешке на крыше «Волги» находился настоящий труп жителя одного из районов области, который покончил с собой. Тело нужно было доставить в областной центр на судмедэкспертизу, причем за счет родственников самоубийцы. А поскольку услуги спецперевозки из района стоят несколько тысяч рублей, то вдова покойного попросила помочь с доставкой односельчанина. Остается вопросом, почему труп не поместили в салон авто или хотя бы не «упаковали» лучше, чтобы не шокировать случайных прохожих.

После вскрытия тело повезут хоронить назад в район и, скорее всего, таким же образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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