Из-за неисправного томографа воронежскую больницу "Электроника" навестили прокуроры

15 Май 20:11 2019-05-15T20:11:55+03:00

По итогам проверки медучреждение заключило дополнительные договоры с частными клиниками

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Прокурорская проверка прошла в больнице "Электроника". Выяснилось, что есть нарушения порядка медпомощи тем, у кого зафиксированы проблемы мозгового кровообращения.

- Не обеспечивается своевременное проведение необходимых для уточнения диагноза исследований, - подчеркнули в ведомстве.

Как выяснилось, с января по июль прошлого года в больнице не работал единственный компьютерный томограф. Из 136 больных, поступивших с признаками нарушения мозгового кровообращения, менее чем половине сделали МРТ. Срочное проведение этой диагностической процедуры является обязательным!

Главврач больницы получил представление от прокуратуры. В итоге медучреждение заключило дополнительные договоры с частными клиниками, чтобы в случае новой поломки проблемы не повторились.

ИСТОЧНИК KP.RU