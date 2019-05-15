Парни из Воронежской области украли металл из одного пункта приема, чтобы сдать в другой

15 Май 20:01 2019-05-15T20:01:19+03:00

Старший из них ответит в суде не только за кражу

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По необычной статье будут судить 23-летнего жителя поселка Хохольский, который пригласил с собой на кражу несовершеннолетнего товарища. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Еще в марте парень предложил знакомому 16-летнему земляку немного подзаработать. К сожалению, незаконным способом. Молодой человек предложил совершить кражу металлолома из одного пункта приема металла, чтобы потом сдать в другой. Деньги договорились поделить поровну.

- Злоумышленники похитили четыре мешка металлического лома, который потом продали в соседнее село, - говорят в полиции. - Своими неправомерными действиями подозреваемый причинил несовершеннолетнему моральный вред. По статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU