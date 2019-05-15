Парень из Воронежской области пошел на разбой с черенком от лопаты

15 Май 18:35 2019-05-15T18:35:06+03:00

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22-летнего жителя Борисоглебска осудили за разбой и кражу. Преступления произошли летом прошлого года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

История умалчивает, при каких именно обстоятельствах произошла встреча обвиняемого с 25-летним местным жителем. Зато в деле отражено, что первый взял черенок от лопаты и набросился на оппонента. Нападавший забрал кошелек, в котором было 17 тысяч рублей, а также наручные часы за 22 тысячи рублей. Вдобавок он разбил чужой телефон за 40 тысяч рублей.

- Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся, а черенок спрятал у себя на территории частного домовладения. Там он и был обнаружен сотрудниками ОМВД России по Борисоглебску в ходе обыска, - сообщили в полиции.

В августе того же года наш герой угнал мотоцикл "Альфа-Орион" у 37-летнего мужчины. Технику он пытался сдать в пункт приема металла, но сделать это не получилось из-за появления стражей порядка.

Парню назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU