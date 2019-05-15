2019-05-15T18:35:06+03:00
Происшествия

Парень из Воронежской области пошел на разбой с черенком от лопаты

Вдобавок он угнал мотоцикл
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

22-летнего жителя Борисоглебска осудили за разбой и кражу. Преступления произошли летом прошлого года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

История умалчивает, при каких именно обстоятельствах произошла встреча обвиняемого с 25-летним местным жителем. Зато в деле отражено, что первый взял черенок от лопаты и набросился на оппонента. Нападавший забрал кошелек, в котором было 17 тысяч рублей, а также наручные часы за 22 тысячи рублей. Вдобавок он разбил чужой телефон за 40 тысяч рублей.

- Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся, а черенок спрятал у себя на территории частного домовладения. Там он и был обнаружен сотрудниками ОМВД России по Борисоглебску в ходе обыска, - сообщили в полиции.

В августе того же года наш герой угнал мотоцикл "Альфа-Орион" у 37-летнего мужчины. Технику он пытался сдать в пункт приема металла, но сделать это не получилось из-за появления стражей порядка.

Парню назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса
Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»
Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам
ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына
В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми
Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 - начале 2020 года
В воронежский «Буран» пришли еще четыре игрока
Во дворе воронежской 16-этажки нашли тело 24-летнего парня
В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе
В СК на транспорте назвали предварительную причину падения вертолета в Воронежской области
Назначили главу контрольно-счетной палаты Воронежской области
В Коминтерновском районе Воронежа зацвели клумбы, рынки и даже остановки
В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором
Открыли первый в Воронеже памятник военным врачам
Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
В Воронежской области от удара молнии сгорел дом
На премию имени Столля претендуют 18 воронежских предпринимателей
В Воронеже поймали вора, стащившего у беспечного продавца на рынке 23 тыс рублей
Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги
В Воронеже разыскивают бандита, который может вывести на заказчиков убийства следователя по особо важным делам
Сотрудники военного госпиталя в Воронежской области получили зарплату через суд
В Воронежской области бешенство животных сократилось в четыре раза
В Воронежской области юноша зарезал отбившего у него девушку мужчину и бросил тело в воду
"Соколы России" покажут высший пилотаж над Адмиралтейской площадью Воронежа
Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства