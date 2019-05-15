2019-05-15T16:23:47+03:00
Происшествия

Суровые тюремные сроки получили четверо воронежцев, отрезавшие палец предполагаемому наркозакладчику

Парням назначили от 5 лет и двух месяцев до 7,5 лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Сегодня, 15 мая, Советский районный суд огласил приговор четверым молодым людям, которых обвинили по целому букету статей УК РФ: тут и похищение человека, и грабеж, и причинение вреда здоровья средней тяжести.

По данным суда, парни в возрасте 19-20 лет вывезли в лес 20-летнего молодого человека, отобрали у него мобильные телефоны, избили битой, а затем отрезали палец ножом. Похитители обвинили его в том, что он присвоил себе наркотики во время работы курьером-закладчиком. Все происходящее записывали на видео. История стала широко известна благодаря распространению этой записи.

В зависимости от доли своего участия в преступлении обвиняемые получили 7 с половиной, 6, 5 с половиной, а также 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Парней взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что на видео пострадавшего заставили извиниться перед неким Енотом. Вероятно, этот человек и был заказчиком преступления. Однако установить его личность так и не удалось: он общался с парнями через анонимный мессенджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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