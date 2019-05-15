2019-05-15T14:39:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области юноше, изрезавшему ножом соседа по общежитию, дали условный срок

Кроме того, он должен заплатить раненому парню 300 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За несколько ударов ножом молодой житель Борисоглебска заплатит 300 тысяч рублей.За несколько ударов ножом молодой житель Борисоглебска заплатит 300 тысяч рублей.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Борисоглебске вынесли приговор 18-летнему жителю этого райцентра.Он отвечал перед судом по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Следователи доказали, что в сентябре 2018 года в Борисоглебске в коридоре общежития молодой человек несколько раз ударил ножом 18-летнего соседу по общежитию (нападавшему было тогда 17 лет). В результате здоровью юноши был нанесен тяжкий вред.

- Молодой человек свою вину не признал, однако доказательств ее было достаточно. Это показания раненого юноши и свидетелей преступления, в том числе его очевидца, а также заключения судебно-медицинских экспертиз, - рассказала заместитель руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.

В итоге молодого человека признали виновным, дали ему четыре года условно с тем же испытательным сроком. Также он обязан выплатить раненому компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса
Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»
Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам
ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына
В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми
Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 - начале 2020 года
В воронежский «Буран» пришли еще четыре игрока
Во дворе воронежской 16-этажки нашли тело 24-летнего парня
В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе
В СК на транспорте назвали предварительную причину падения вертолета в Воронежской области
Назначили главу контрольно-счетной палаты Воронежской области
В Коминтерновском районе Воронежа зацвели клумбы, рынки и даже остановки
В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором
Открыли первый в Воронеже памятник военным врачам
Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
В Воронежской области от удара молнии сгорел дом
На премию имени Столля претендуют 18 воронежских предпринимателей
В Воронеже поймали вора, стащившего у беспечного продавца на рынке 23 тыс рублей
Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги
В Воронеже разыскивают бандита, который может вывести на заказчиков убийства следователя по особо важным делам
Сотрудники военного госпиталя в Воронежской области получили зарплату через суд
В Воронежской области бешенство животных сократилось в четыре раза
В Воронежской области юноша зарезал отбившего у него девушку мужчину и бросил тело в воду
"Соколы России" покажут высший пилотаж над Адмиралтейской площадью Воронежа
Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства