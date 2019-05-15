В Воронежской области юноше, изрезавшему ножом соседа по общежитию, дали условный срок
В Борисоглебске вынесли приговор 18-летнему жителю этого райцентра.Он отвечал перед судом по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Следователи доказали, что в сентябре 2018 года в Борисоглебске в коридоре общежития молодой человек несколько раз ударил ножом 18-летнего соседу по общежитию (нападавшему было тогда 17 лет). В результате здоровью юноши был нанесен тяжкий вред.
- Молодой человек свою вину не признал, однако доказательств ее было достаточно. Это показания раненого юноши и свидетелей преступления, в том числе его очевидца, а также заключения судебно-медицинских экспертиз, - рассказала заместитель руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.
В итоге молодого человека признали виновным, дали ему четыре года условно с тем же испытательным сроком. Также он обязан выплатить раненому компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU