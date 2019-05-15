2019-05-15T13:42:14+03:00
Звезды

С Днем славянской письменности воронежцев поздравят 30 коллективов

Праздник можно посмотреть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 мая воронежцы отметят День славянской письменности. Традиционно в этот день в городе проходит большой хоровой концерт на открытой площадке, в котором принимают участие профессиональные коллективы, детские, студенческие, ветеранские и церковные хоры. В этом году в программе примут участие более 30 хоровых коллективов Воронежа. В числе участников этого года мужской хор Воронежской филармонии ART’o’dox, ансамбль «Воронежские девчата», солисты Алексей Попов, Владислав Бирюков, Елена Старкова, Алексей Тюхин, Игорь Горностаев. Аккомпанировать певцам и хоровым коллективам будет Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого.

На концерте прозвучат духовные песнопения, патриотические, военные, детские песни. В программу войдут «Гимн Кириллу и Мефодию», песни «Я люблю тебя, жизнь» Колмановского, «Старый клен» Пахмутовой, «Гляжу в озера синие» Афанасьева, «Катюша» Блантера, «Ангелы летели над Россией»» Беляева, «Улыбка» Шаинского. Завершит праздник «Песня о Родине» («Широка страна моя родная») Дунаевского в исполнении всех участников концерта.

Концерт пройдет в Зеленом театре Центрального парка, начало в 13.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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