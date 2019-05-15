В Воронеже на Машмете показали дорогу, состоящую из сплошных ям

15 Май 13:12 2019-05-15T13:25:37+03:00

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Жители улицы Волжской на Машмете жалуются на состояние дороги, по которой дети ходят в школу № 79. Ровного асфальта на ней практически нет, зато ям, полных водой, предостаточно. К пешеходному переходу школьникам подойти трудновато. Для этого нужно обходить ямы.

В то же время в комментариях к фото Максим Шмыглев заявил, что тротуар возле дороги – в порядке. Ну хоть что-то позитивное… Зато Серега Воронин сообщил, что немногим лучше ситуация у школы № 73, где уже вторую неделю пытаются положить асфальт и бордюры.

В мэрии сообщили, что план ремонта на 2019 год улица Волжская не включена. Приоритет отводится главным сильно загруженным улицам города. Ускорить ремонт можно, если будет много официальных (то есть письменных, а не в постах в соцсети), либо отправленных на электронную почту администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU