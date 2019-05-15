2019-05-15T12:54:24+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенница отобрала у 81-летней бабушки 170 тысяч рублей

Аферистка заявила пожилой женщине, что ее дочь попала в ДТП
Юрий КОЗЛОВ
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81-летняя жительница Советского района стала жертвой мошенницы. Аферистка встретила пожилую женщину на улице, подошла к ней и сказала, что дочь бабушки попала в ДТП и нужны деньги, чтобы избавить ее от ответственности за аварию. Старушка поверила, повела мошенницу домой и отдала ей все сбережения – 170 тысяч рублей. Разобравшись, что с дочкой ничего не случилась, пенсионерка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Но для того, чтобы аферистку посадить, ее надо сперва поймать. Сделать это будет нелегко.

Всего за сутки жертвами мошенников стали пять жителей Воронежской области. Полицейские просят запомнить простые истины:

не сообщать незнакомцам код своих банковских карт;

не верить неизвестным вам «доброжелателям», заявляющим на улице или по телефону, что ваш родственник попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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