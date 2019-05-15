На воронежской трассе "Лада" заехала под прицеп фуры: водитель пострадал
Сегодня, 15 мая, примерно в 8.20 утра в в Рамонском районе произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 486 км трассы М-4 "Дон". Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был 24-летний житель Липецкой области, протаранил грузовик "Скания" с полуприцепом. Тяжелая машина просто стояла на обочине. "Лада" получила крайне серьезные повреждения. Водитель легковушки пострадал, его отправили в больницу.
В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Как сообщают в полиции, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU