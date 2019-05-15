На воронежской трассе "Лада" заехала под прицеп фуры: водитель пострадал

15 Май 12:47 2019-05-15T12:47:53+03:00

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Сегодня, 15 мая, примерно в 8.20 утра в в Рамонском районе произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 486 км трассы М-4 "Дон". Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был 24-летний житель Липецкой области, протаранил грузовик "Скания" с полуприцепом. Тяжелая машина просто стояла на обочине. "Лада" получила крайне серьезные повреждения. Водитель легковушки пострадал, его отправили в больницу.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Как сообщают в полиции, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU