2019-05-15T10:08:31+03:00
Общество

В Воронеже на весь день отключат 35 теле и радиоканалов

В городском передающем центре идут профилактические работы
Юрий КОЗЛОВ
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Телевизор может не работать до 17.30.Телевизор может не работать до 17.30.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском ОРТПЦ предупредили об отключении 35 теле и радиоканалов. Они будут недоступны в среду, 15 мая, с 9.30 до 17.30. Телевизор не будет показывать у тех горожан, которые установили цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также у тех, у кого до сих пор идет аналоговый сигнал. Отключение связано с необходимостью комплексной проверки передатчиков.

Более подробная информация об отключениях и список населенных пунктов можно увидеть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Все вопросы по отключениями можно задать по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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