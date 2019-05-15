2019-05-15T08:41:58+03:00
Происшествия

На дороге в Воронежской области ночью сгорела легковушка

Причины пожара пока неизвестны
Юрий КОЗЛОВ
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"Ладу" придется отправлять на металлолом."Ладу" придется отправлять на металлолом.Фото: из архива «КП»
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В среду, 15 мая, в 00.25 в «дежурку» МЧС позвонили и сообщили о пожаре на дороге Россошь-Кантемировка в Кантемировском районе.

- На место ЧП выезжали два отделения местных пожарных частей – восемь человек на двух машинах. Полыхала «Лада-Приора». Ее потушили в 00.58. К тому времени от машины остался только обгоревший железный «скелет». По оперативной информации, на пожаре никто не погиб и не получил сильных ожогов. Почему «Лада» загорелась, предстоит выяснить, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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