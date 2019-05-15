На дороге в Воронежской области ночью сгорела легковушка

15 Май 08:29 2019-05-15T08:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 мая, в 00.25 в «дежурку» МЧС позвонили и сообщили о пожаре на дороге Россошь-Кантемировка в Кантемировском районе.

- На место ЧП выезжали два отделения местных пожарных частей – восемь человек на двух машинах. Полыхала «Лада-Приора». Ее потушили в 00.58. К тому времени от машины остался только обгоревший железный «скелет». По оперативной информации, на пожаре никто не погиб и не получил сильных ожогов. Почему «Лада» загорелась, предстоит выяснить, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU