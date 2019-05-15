В Воронеже пройдет фестиваль итальянского кино

15 Май 07:02 2019-05-15T07:02:26+03:00

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С 17 по 22 мая в Воронеже при поддержке консульства Италии пройдет кинофестиваль «Итальянские истории». В кинотеатре «Спартак» покажут лучшие фильмы из Италии и про Италию - пять полнометражных картин, два сборника короткометражек и арт-фильм о Микеланджело. Все фильмы - участники и победители международных и итальянских региональных кинофестивалей.

Киноманов ждет путешествие в сердце региона Базиликата, очаровательные зарисовки из жизни итальянцев, романтическая прогулка по Риму и даже празднование Рождества на маленьком острове посреди Средиземного моря.

17 мая в 19.00 покажут комедию «Стажер» (16+). Начинающий юрист устраивается на стажировку к маститому адвокату: он для него и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. И вот покровитель просит парня жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство...

18 мая в 15.00 смотрите сборник короткометражных фильмов «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии» (12+). Альманах объединил шесть лучших итальянских коротких комедий и мелодрам, а также один анимационный фильм. Героями сборника стали одинокий парень, который любил плавать в ночном бассейне, маленькая девочка с синдромом Дауна, Алессандро Луи и жители Марракеша, две сахарные фигурки и многие другие. Каждая история - это путешествие по миру людей, полных любви и открытых чуду.

18 мая в 19.00 покажут комедийную мелодраму «Я - миллиардер» (16+). Расчетливый и циничный олигарх по решению суда вынужден провести год на общественных работах в приюте для бездомных. При этом у него отобрали загранпаспорт, а ему срочно нужно попасть на важную встречу за границей, иначе сорвется крупная сделка. На какие ухищрения пойдет богач, чтобы провернуть задуманное?

19 мая в 15.00 смотрите арт-фильм «Микеланджело. Бесконечность» (12+).

Через диалог кино и живописи будет показан портрет человека, способного на сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, - его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства. Фильм воссоздает основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.

19 мая в 19.00 покажут мелодраму «Сделано в Италии» (16+). Как часто мы ждем перемен, забывая, что все зависит от нас самих. У Рико, казалось бы, есть все для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется... Made in Italy - это поэтическое признание в любви к красоте отношений между мужчиной и женщиной, особенно когда одна из женщин - сама Италия.

20 мая в 19.00 покажут комедию «Большая афера в маленьком городе» (16+).

Для жителей маленького городка, затерянного в горах Базиликаты, открытие фабрики - надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городке нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши пластический хирург из Милана становится единственным кандидатом... Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие wi-fi и суши-баров? Местным придется проявить изобретательность, доказав гостю - он оказался в лучшем месте на земле.

21 мая в 19.00 покажут сборник короткометражек «Italian Best Shorts 2: любовь в вечном городе» (16+). Это альманах из лучших итальянских короткометражек, победителей различных итальянских кинофестивалей. Это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

22 мая в 19.00 покажут комедию «Добро пожаловать на юг-2, или Соседям вход воспрещен» (12+). В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой: на острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов. Есть, разумеется, вариант, - «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они - мусульмане. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал решают взять дипломатические переговоры на себя...

ИСТОЧНИК KP.RU