Пир бомбардиров: в воронежской «Лиге Чемпионов Бизнеса» сразу пять хет-триков!

14 Май 18:26 2019-05-14T18:30:57+03:00

В "Лиге Чемпионов Бизнеса" каждый футболист стремится прыгнуть выше голов соперников - и многим это удается. Фото: предоставлено организаторами.

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Очередной тур «Лиги Чемпионов Бизнеса» принес победы или поражения практически всем его участникам. Только две команды разошлись миром - «Benefit Plaza» и «Газпроектинжиниринг» сыграли 1:1. Кстати, в дивизионе B почти все матчи получились упорными «T-Systems» с минимальным перевесом уступил «Росавтодору» - 4:5, у проигравших три мяча забил Евгений Рыжков. ВСК одержал волевую победу над «Электросигналом» - 3:1. И только «Рудгормаш» записал в актив техническую победу за неявку «Космос-Нефть-Газа» - 5:0.

В элитной компании продолжили выигрышные серии «Международный транспортный сервис» и «Продмаркет». Сменился лидер и в Дивизионе «С», где осечкой «Канцлера» воспользовалась футбольная дружина «Воронежского механического завода». В дивизионе «D» с победного курса весьма неожиданно сбился «Курьер-Сервис». Коллектив «Департамента дорожной деятельности», отпраздновавший четвертую викторию кряду, вышел на первое место. Как минимум, до следующей недели.

Сразу для двух коллективов начало майского отрезка сезона выдалось сверхудачным. Первые весенние победы в свой актив записали «Энергетическая электроника» и «Автомир». В результате число команд, еще не выигрывавших в этом сезоне, сократилось до пяти.

В дивизионе «А» «ЖБИ Мосты и трубы» разгромил «Воронежский пивзавод» - 4:1. «Нижнедевицкавтодор» с крупным счетом проиграл коллективу «Международный Транспортный Сервис» - 1:6, а Сергей Колпаков оформил хет-трик. «Сбербанк» выиграл у «Молвеста» - 7:3. «Газпром» уступил «Продмаркету» - 2:6.

В дивизионе «С» «М-Трасту» не удалось сдержать атаки «Горэлектросети» - 3:7, Владимир Ястребков у победителей оформил хет-трик. «Канцлеръ» уступил команде «Энергетическая электроника» - 3:4, у проигравших три гола в активе Дмитрия Школьного. «Воронежская кондитерская фабрика» победила ГК «Боравто» - 4:2. «Принтград» ничего не смог противопоставить «Воронежскому механическому заводу» - 0:7.

В дивизионе «D» «АГРО-Лидер» оказался сильнее БМА «Руссланд» - 4:1. «Курьер-Сервис» проиграл «Промсвязьбанку» - 0:3. «Автомир» разбил в пух и в прах «Северсталь» - 8:3, у победителей три гола в актив Романа Елина. «Департамент дорожной деятельности» очередную, на этот раз сверхубедительную победу одержал над коллективом «Syngenta» - 7:1.

ИСТОЧНИК KP.RU