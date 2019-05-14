2019-05-14T18:24:29+03:00
Происшествия

Бесплатно угощал спиртным: под Воронежем нашли похитителя кошелька из детской коляски

Мужчина украл 18 тыс рублей у беспечной мамочки
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске по горячим следам нашли похитителя кошелька. 25-летняя женщина лишилась денег, когда оставила портмоне в детской коляске в подъезде, зайдя после прогулки с ребенком домой. Когда мамочка вернулась - из коляски пропал кошелек с 18 тыс рублей.

Оперативники вычислили приметы вора, опросив жильцов: те рассказали о молодом человеке, заходившем в подъезд незадолго до обнаружения пропажи. Подозреваемого задержали: 38-летний житель села Чигорак бесплатно угощал знакомых спиртным, чем и привлек внимание правоохранителей. Задержанный не смог объяснить происхождение денег, а потом признался в краже. Он рассказал, что приходил в гости к своей знакомой и, увидев коляску, обследовал ее на предмет ценных вещей. Сам кошелек он спрятал под заброшенным автомобилем, неподалеку от места совершения хищения.

Теперь мужчине придется ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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