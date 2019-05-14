Сдававший в аренду квартиру воронежец нашел тело мужчины в ванной комнате

14 Май 18:12 2019-05-14T18:12:16+03:00

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13 мая в многоквартирном доме на улице Маршала Одинцова в Железнодорожном районе было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Местные жители рассказывают, что он арендовал квартиру. Когда хозяин в очередной раз пришел проверить свое жилище, то и нашел мертвого арендатора в ванной комнате.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Опрошены соседи и родственники погибшего. Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU