2019-05-14T17:16:09+03:00
Общество

В Воронеже до конца года демонтируют все незаконные водоразборные колонки

Уже выявлена часть неиспользуемых колонок
Олег ИВАНОВ
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Сотрудники инспекции водных ресурсов «РВК-Воронеж» сверяют списки законных пользователей водоразборных колонок (ВРК). Уже проведено обследование в частном секторе Центрального и Коминтерновского районов. Из 34 колонок в Центральном районе 9 признано неиспользуемыми, в Коминтерновском из 168 - 16. Если в ходе обследования выявляется, что законных пользователей у колонки нет, то ее демонтируют.

-На одной из улиц мы столкнулись с ситуацией, когда у колонки всего два законных пользователя -семья из категории социально незащищенных, проживающих в одном доме и не имеющих подключения к централизованному водоснабжению. Несколько дней спустя наши сотрудники увидели у колонки приличную очередь с 5-литровыми бутылками и канистрами. После этого случая было принято решение колонку на улице демонтировать и перенести ее непосредственно во двор, где живёт эта семья. С такой просьбой они к нам и обращались, - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

Обследование пользователей водоразборных колонок завершится в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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