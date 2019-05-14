Житель Воронежской области 160 часов будет мести улицы

14 Май 17:01 2019-05-14T17:01:08+03:00

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Злостного нарушителя ПДД Павловский суд отправил мести улицы. 42-летний мужчина получил в наказание за пьяную езду 160 часов обязательных работ и лишение прав на 1,5 года.

Водителя остановили в Павловске в декабре 2018 года: экспертиза показала, что он управлял УАЗом подшофе (концентрация этилового спирта составила 0,598 мг на литр выдыхаемого воздуха). При этом мужчину уже наказывали за подобное нарушение - за полгода до этого его арестовывали на 10 суток за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU