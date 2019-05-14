Воронежская делегация посетит Петербургский международный экономический форум 2019

14 Май 16:32 2019-05-14T16:32:10+03:00

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Петербургский международный экономический форум 2019 состоится с 6 по 8 июня. Главная тема мероприятия: «Формируя повестку устойчивого развития». Напомним, ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках Форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной).

В этом году программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

Ожидается, что на ПМЭФ-2019 приедет делегация из Воронежской области. Участие губернатора нашего региона Александра Гусева пока под вопросом. Однако, по предварительным данным, Санкт-Петербург должны посетить замгубернатора Воронежской области - первый заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов, руководитель департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков, и.о. главы департамента экономического развития Игорь Кумицкий, а также Данил Кустов, директор «Агентства по инвестициям и стратегическим проектам».

Планируется, что воронежская делегация не только встретится с несколькими потенциальными инвесторами, но и заключит ряд соглашений.

Отметим, что в рамках форума представители российских регионов имеют возможность не только поделиться опытом между собой, но и наладить связи с участниками из Австрии, Германии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU