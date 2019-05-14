В школе под Воронежем с родителей незаконно брали деньги за охрану
Директора Давыдовской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов наказали за нарушение закона. Прокурорские сотрудники обнаружили, что образовательное учреждение незаконно брало с родителей плату за охрану.
- Вышеуказанная обязанность по оплате охранных услуг, возложенная на родителей учеников образовательной организации, является незаконной, поскольку данная обязанность прямо возложена федеральным законодательством на образовательную организацию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, противоречащий требованиям действующего законодательства договор расторгнут.
Прокурорам стоит пройтись по школам Воронежа, во многих из них берут с родителей плату за охрану.
ИСТОЧНИК KP.RU