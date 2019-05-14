Воронежцев приглашают на бесплатную мультимедийную экскурсию «Пещеры Дивьих гор»

14 Май 15:03 2019-05-14T15:03:20+03:00

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Музей-заповедник «Дивногорье» присоединится к празднованию Международного дня музеев. 18 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» для посетителей приготовили мультимедийную экскурсию «Пещеры Дивьих гор». Она пройдет в пещерном комплексе в Больших Дивах - памятнике природы и архитектуры, одной из визитных карточек Воронежской области. Экскурсия с историческими фотоматериалами будет посвящена всем этапам существования пещерного комплекса - культурному расцвету Дивногорья в XIX, упадку в XX и возрождению на рубеже XX-XXI веков. Начало в 20.00.

Перед экскурсией, в 19.30, состоится мастер-класс «Открытка из прошлого», где желающие продемонстрируют знание эпистолярного жанра XIX века и умение обращаться с пером и чернилами.

Вход на программу «Ночи музеев» свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU