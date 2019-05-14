Водитель пытался откупиться 20 тысячами рублей за ДТП в Воронежской области

14 Май 14:27 2019-05-14T14:27:14+03:00

Теперь же ему придется ответить по уголовному делу

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12 апреля на улице Правды города Россошь 44-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ» врезался в другую машину - «Форд». При этом водитель отечественной легковушки поспешил сбежать с места ДТП.

Однако спустя некоторое время, вероятно, одумавшись, нарушитель сам приехал в кабинет сотрудника полиции и предложил тому 20 тысяч рублей. Он рассчитывал, что за эти деньги его не будут привлекать к административной ответственности.

Вот только от предложенных денег полицейский отказался. Несмотря на это, мужчина положил деньги на стол. А это уже статья - «покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

- В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств купюры, переданные в качестве взятки. Мужчина признал вину и дал подробные показания. Дело направлено в суд, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU