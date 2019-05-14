Две тысячи байкеров съехались на мотофестиваль в Воронеж

14 Май 13:13 2019-05-14T13:13:47+03:00

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В течение последних четырех лет тысячи гостей со всего мира приезжали в Минск увидеть открытие мотосезона - H.O.G. Sprint Challenge (Harley Owners Group). В этом году начать масштабное шествие по городам СНГ было решено с Воронежа. 11 мая на площади Ленина стартовал легендарный мотофестиваль, в котором приняли участие около двух тысяч мотоциклистов из России и стран ближнего зарубежья.

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ИСТОЧНИК KP.RU